В России предложили переводить беременных на удаленку

Два росийских работодателя хотят ввести стимулы, чтобы поорщрять сотрудников с семейными обязанностями. Об этом пишут «Известия».
Отмечается, что в марте представители Счетной палаты предложили обязать работодателей переводить на удаленный либо гибкий режим сотрудниц.
В Трудовой кодекс уже внесли поправки, касающиеся регулирования дистанционной работы. Нововведения также распространятся и на родителей, имеющих маленьких детей.
Ранее сообщалось, что правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели обязаны будут компенсировать работникам неиспользованные отгулы за труд в праздничные и выходные дни при увольнении.
В апреле в Госдуму внесли проект закона о досрочном увольнении с военной службы многодетных граждан, призванных в рамках частичной мобилизации.
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