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В стране и мире

Россиянам раскрыли способ распознать некомпетентного врача

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Терапевт Регина Ахуньянова рассказала, как распознать некомпетентного врача. Способы сделать это она раскрыла в комментарии для издания «Доктор Питер».

Ахуньянова заверила, что при выборе специалиста нужно обращать внимание на семь признаков. В первую очередь хороший врач никогда не будет против прививок. Кроме того, он не станет назначать списки БАДов в качестве лечения, а также обещать средство, которое моментально решит проблему, с которой обратился пациент.

«У квалифицированного специалиста нет "авторских методик", только клинические рекомендации, основанные на принципе доказательной медицины», - назвала еще один признак Ахуньянова.

Терапевт заверила, что хороший врач также никогда не будет ставить диагноз в течение первой минуты приема или давать стопроцентную гарантию того, что лечение даст желаемый результат. Кроме того, Ахуньянова посоветовала обращать внимание на то, как доктор разговаривает с пациентом.

«Грамотный специалист говорит простым и понятным языком, не запугивает пациента и не дает ему сложную терминологию», - уточнила она.

Терапевт настоятельно рекомендовала менять врача, если в общении с ним что-то смущает, его лечение не приносит облегчения или усугубляет ситуацию.

«Это не говорит, что доктор хочет вам навредить, просто у другого врача может быть иной опыт, который поможет ему как можно скорее решить конкретно вашу проблему», - заключила Ахуньянова.

Ранее терапевт Тимур Асанов назвал неожиданный способ охладиться в жару. По словам специалиста, такие продукты как мята, лесные ягоды, брокколи, листовые овощи, огурцы, помидоры, сельдерей и перец чили помогают легче переносить высокую температуру.

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Источник — lenta.ru
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