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В стране и мире

В апельсиновом соке предложили изменить главный ингредиент

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Апельсиновый сок может остаться без своего главного ингредиента. Апельсин в составе напитка предложили заменить мандаринами, пишет Financial Times (FT).

Изменения в составе фруктового напитка обусловлены кризисом цитрусовых. Фьючерсы на апельсиновый сок поднимаются с конца 2022 года, когда ураган прошелся по апельсиновым рощам в американской Флориде, главном производителе сока в Штатах. Тогда урожай упал до минимума почти за 80 лет.

Теперь же участники рынка ожидают еще большего роста цен на фоне неурожая в Бразилии - крупнейшем в мире производителе апельсинового концентрата. Стоимость напитка там подскочила ввиду засухи и заражения деревьев «болезнью желтого дракона», портящей вкус плодов. В этом году, по оценкам организации Fundecitrus, производство сократилось на четверть - до 232 миллионов ящиков апельсинов.

По причине дефицита апельсинов в Международной ассоциации производителей фруктовых и овощных соков (IFU) выступили с инициативой заменить эти фрукты другими цитрусовыми. Например, мандариновое дерево более устойчиво к экстремальным погодным условиям. Альтернативный состав напитка потребуется утвердить в своде международных пищевых стандартов и внести в нормативные документы на национальном уровне. Компания Seven & i Holdings, владелец сети супермаркетов 7-Eleven, уже нарастила поставки мандаринов в страну, приступив к выпуску напитка из мандаринов и апельсинов.

Ранее сообщалось об угрозе плантациям авокадо из-за перемены климата. По данным аналитиков, площадь посадок к середине века сократится как минимум на 14 процентов и как максимум — на 41.

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Источник — lenta.ru
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