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В стране и мире

Двухлетнюю девочку украли с детской площадки в российском городе

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В Ярославле двухлетнюю девочку украли прямо с детской площадки. О происшествии в городе стало известно Telegram-каналу Mash.

Как выяснило издание, ребенка ищут с ночи сотрудники правоохранительных органов, горожане и волонтеры.

Предположительно, дошкольницу увела с площадки жительница Московской области. Полицейские разузнали, что мать и похитительница знакомы. Ярославские следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Оперативники начали устанавливать другие обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось, что суд в Луганской народной республике приговорил к пяти годам лишения свободы 37-летнего мужчину, который похитил местную жительницу и ее ребенка в центре Северодонецка.

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Источник — lenta.ru
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