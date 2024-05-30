Россиян призвали сдавать личное оружие для СВО

30.05.2024 | 13:05

Глава Коми Владимир Уйба призвал жителей сдавать личное оружие для нужд специальной военной операции (СВО). С этой инициативой он выступил во «ВКонтакте».

По его мнению, гражданское оружие поможет российским военным отражать атаки беспилотников, направляемых со стороны Украины.

«В настоящее время остро стоит вопрос о применении в зоне проведения специальной военной операции гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия в целях пресечения деятельности беспилотных летательных аппаратов», - отметил Уйба.

Он пояснил, что процесс приема «огнестрельного гладкоствольного оружия и патронов» будет осуществляться на основании договора о добровольном пожертвовании.

«Для дальнейшей консультации гражданам необходимо обратиться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Коми по месту учета оружия», - добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы попросили жителей Бурятии передать имеющееся у них охотничье оружие и патроны к нему для стрельбы по дронам в зоне спецоперации.