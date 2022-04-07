Мишустин заявил о повышении зарплаты бюджетникам

07.04.2022 | 13:59

В четверг, 7 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Государственной думе РФ с ежегодным отчётом правительства за 2021 год.

Глава кабмина отметил, что в стране рост цен на продукты питания и товары сохраняется, но власти проиндексируют все социальные выплаты, пособия и пенсии, а также повысят зарплаты работников в бюджетной сфере.

«Многое сейчас зависит от инициативы руководителей на местах и от их готовности брать на себя ответственность, принимать гибкие и оперативные решения, исходя из реального положения дел на местах. Прежде всего они должны оказать адресную поддержку гражданам в трудной жизненной ситуации, тем, чьи доходы сократились — при необходимости осуществить единовременные денежные выплаты, а также помочь с переквалификацией и дальнейшим трудоустройством», — сказал Мишустин.

Премьер-министр заявил, что в начале марта вся торговая система столкнулась с ажиотажным спросом на целый ряд товаров первой необходимости, из-за чего в стране наблюдали искусственный дефицит. Однако ФАС пресекает противоправные действия тех, кто решил нажиться на людях — за прошлый месяц служба уже возбудила 7 дел.

По словам Мишустина, пакет законопроектов, предусматривающий новый механизм определения, кому нужна помощь государства, уже подготовлен и внесен в Госдуму.

Премьер-министр напомнил, что семьи, находящиеся в трудном финансовом положении, не останутся без внимания — с апреля новое ежемесячное пособие начисляется тем семьям, в которых воспитываются дети от 8 до 16 лет. Премьер-министр подчеркнул, что с мая и до конца 2022 года его получат родители более 5 миллионов ребят.