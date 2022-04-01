Сетевое издание|18+|Пятница|1 апр 2022|10:57
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Выйти на пенсию досрочно можно, лишившись работы

Печать
Telegram

Специалисты Пенсионного фонда России рассказали о еще одной возможности досрочного выхода на пенсию.

В 2018 году была проведена пенсионная реформа. Согласно федеральному закону № 350-ФЗ в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.

Изменения происходят поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится лишь в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В связи с этим для граждан предпенсионного возраста были сделаны послабления, им сохранили льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и льготный проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.

Кроме того, если человек предпенсионного возраста никак не может найти работу, то по представлению службы занятости он имеет право выйти на заслуженный отдых на два года раньше положенного срока.

В ПФР напомнили, что для этого должно быть соблюдено важное условие - гражданин обязательно должен быть зарегистрирован в качестве официально ищущего работу в службе занятости.

«Если у женщины есть большой стаж (37 лет и более), то она может пойти на пенсию в 55 лет. А мужчины со стажем не менее 42 лет - выйти на пенсию в 60 лет», - назвали еще один вариант для досрочного выхода на пенсию в пресс-службе ПФР.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А не проще ли всё вернуть в исходное состояние, без нервов, косых взглядов и упрёков, а?

Гость||

а если работу будут ему предлагать низкоквалифицированную которую человек не заслужил? нет уж знаем мы ваше да но нет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте