Выйти на пенсию досрочно можно, лишившись работы

01.04.2022 | 09:55

Специалисты Пенсионного фонда России рассказали о еще одной возможности досрочного выхода на пенсию.

В 2018 году была проведена пенсионная реформа. Согласно федеральному закону № 350-ФЗ в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению.

Изменения происходят поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится лишь в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

В связи с этим для граждан предпенсионного возраста были сделаны послабления, им сохранили льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и льготный проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.

Кроме того, если человек предпенсионного возраста никак не может найти работу, то по представлению службы занятости он имеет право выйти на заслуженный отдых на два года раньше положенного срока.

В ПФР напомнили, что для этого должно быть соблюдено важное условие - гражданин обязательно должен быть зарегистрирован в качестве официально ищущего работу в службе занятости.

«Если у женщины есть большой стаж (37 лет и более), то она может пойти на пенсию в 55 лет. А мужчины со стажем не менее 42 лет - выйти на пенсию в 60 лет», - назвали еще один вариант для досрочного выхода на пенсию в пресс-службе ПФР.