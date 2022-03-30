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В стране и мире

Один из крупнейших российских банков «обнулил» ипотеку

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В последние несколько дней на форумах в Интернете и в группах в мессенджерах начала распространяться информация, что клиентам Сбербанка якобы звонили лично менеджеры и отменяли одобренные ранее заявки на ипотеку.

«Уже одобренные заявки со сроком подписания кредитного договора, судя по отзывам клиентов, до 26 апреля в основном по ставке 9,8 процента годовых обнулены банком в одностороннем порядке», - сообщает «Ъ».

По информации издания, в Сбербанке произошли изменения. В результате часть сделок, запланированных на 29-31 марта, была перенесена на более поздние сроки решением кредитного учреждения.

Журналисты указывают, что могли пострадать сотни клиентов, уже оплативших услуги риелторов, а также те, кто оформлял сложные сделки по последовательной продаже и покупке квартиры.

Как пояснили «Ъ» в Сбербанке, с 1 марта банк изменил ставки по ипотечным кредитам. В период до 30 марта включительно он «продолжал выдавать кредит на ранее одобренных условиях, помогая клиентам завершить процесс купли-продажи недвижимости». Вместе с тем, подчеркнули в банке, даже если заявка одобрена до 1 марта, а выйти на сделку до 30 марта не удалось, придется «подать новую заявку на ипотеку и получить положительное решение».

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Источник — kommersant.ru
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