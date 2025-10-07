Сетевое издание|18+|Вторник|7 окт 2025|12:56
Россиян лишили возможности получить часть товаров с доставкой от курьеров-мусульман

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России выпустил фетву (решение), которым запретил курьерам-мусульманам возить товары, не соответствующие шариату (исламскому своду законов). Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно постановлению, россияне лишились возможности получить от исповедующих ислам курьеров ту часть товаров, которые относятся к категории «харам», то есть к запретным вещам. Так, мусульманам официально запретили возить алкоголь, табачные изделия, свинину, гадательные принадлежности, товары для азартных игр и связанные с язычеством предметы.

«Доставка перечисленного является прямым содействием в грехе и рассматривается как запретное», - говорится в заключении совета улемов. Единственное исключение, при котором допускается перевозка харама - транспортировка для уничтожения.

При этом мусульманам разрешено возить смешанные грузы - если какая-то часть из заказа является запретной, после доставки курьеру придется заплатить милостыню.

Представители маркетплейсов не комментировали постановление богословов ДУМ. Повысится ли стоимость доставки для россиян из-за запретов, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Рязани мусульманин обратился в суд из-за купленного в ресторане быстрого питания бургера - в его составе был бекон.

Источник — lenta.ru
