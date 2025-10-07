Возбуждено уголовное дело после смертельного поражения российского подростка током

07.10.2025 | 10:52

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного удара током 16-летнего подростка из Челябинска от заряжающегося телефона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Челябинской области.

Дело возбуждено по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

По версии следствия, все произошло вечером 30 сентября в одном из домов по Южноуральской улице.

Молодой человек разговаривал по мобильному телефону, который был подключен к зарядке. Его нашли там же с ожогами на руке и без признаков жизни.

До этого сообщалось, что в момент разговора подростка ударило током.