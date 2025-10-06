Сетевое издание|18+|Понедельник|6 окт 2025|21:34
Мужчина встретил 75-летнюю женщину возле кафе и похитил ее

В США злоумышленник воспользовался доверчивостью пожилой посетительницы кафе, похитил ее и попытался склонить к развратным действиям. Об этом сообщает телеканал WCVB.

Инцидент произошел в городе Пемброк, штат Массачусетс. Около десяти часов вечера 36-летний Майкл Герреро встретил 75-летнюю женщину, выходящую из автомобиля возле кафе «99». Женщина вернулась за забытым телефоном и кошельком, однако кафе оказалось закрыто. Герреро подошел к ней, представился работником кафе, парковщиком, и предложил пенсионерке помощь: он сказал, что сам сядет за руль и подвезет ее к черному ходу, который еще открыт. Он пообещал, что там ей отдадут ее вещи.

Однако вместо этого он выехал на шоссе и повез ее в неизвестном направлении. По словам потерпевшей, мужчина стал склонять ее к действиям сексуального характера и угрожать оружием. Когда она попыталась сбежать на одном из перекрестков, Герреро вышел из автомобиля, бросил на сиденье ключ зажигания и скрылся.

Подозреваемый, которому предъявлены обвинения в угоне автомобиля, похищении человека и нападении на человека старше 60 лет, был опознан по камерам наблюдения и записям из службы такси. После задержания Герреро не признал свою вину. Он содержится под стражей без права выйти под залог до слушания, которое назначено на 6 октября.

Ранее сообщалось, что в Таиланде пожилой ресторатор украл банкомат после ссоры с женой. Мужчина пошел на преступление из-за постоянных упреков жены по поводу низких доходов.

Источник фото - pxhere.com.

Источник — lenta.ru
