Матвиенко предложила собирать деньги с неработающих россиян. Зачем это нужно?

06.10.2025 | 16:09

Неработающие трудоспособные россияне могут самостоятельно платить взносы за обязательное медицинское страхование (ОМС). Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ориентироваться на сумму 45 тысяч рублей в год.

Спикер Совфеда подняла данный вопрос в ходе парламентских слушаний на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

«Работодатели за работников в среднем по стране платят в медстрах 45 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, 700 тысяч неработающих в Москве — они могут два месяца поработать, чтобы заработать хотя бы 45 тысяч и заплатить эту среднюю страховку?» — задалась вопросом Матвиенко.

Мера не затронет инвалидов и пенсионеров

В то же время спикер Совфеда подчеркнула, что к пенсионерам, детям, инвалидам, а также к людям с ограниченным здоровьем «вопросов нет».

«Но когда молодые, здоровые, работоспособного возраста нигде не работают — первое, это теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос, а за счет каких источников доходов они живут?» - Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

По словам сенатора, обсуждаемая мера существенно снизит нагрузку с региональных бюджетов.

Матвиенко призвала искать способы пополнить бюджет

В рамках выступления Матвиенко призвала обновлять список источников доходов бюджета в условиях, когда традиционные постепенно сокращаются.

По ее словам, нужны не просто новые, а доходы «глубинного залегания». Что имеется в виду, спикер Совфеда не уточнила, однако подчеркнула, что актуализация бюджетных расходов и развитие доходной базы является важнейшим условием сохранения устойчивости финансовой системы.

Матвиенко призвала регионы активнее искать новую доходную базу, развивать механизмы «муниципального земельного контроля и целый, не буду все перечислять, целый ряд других инструментов».