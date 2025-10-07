Сетевое издание|18+|Вторник|7 окт 2025|12:56
Уровень дохода для оформления ипотеки в России подсчитали

Минимальный уровень дохода для оформления ипотеки в 2025 году составляет 136 тысяч рублей в месяц для тех, кто не подходит под критерии льготных программ. Об этом рассказала в разговоре с агентством «Прайм» руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова.

Согласно оценкам Дом.рф, средняя стоимость ипотеки на рынке первичного жилья в августе равнялась 5,7 миллиона рублей, по вторичке - 3,7 миллиона рублей. Если оформлять жилищный кредит на 30 лет, платеж по нему составит 95,3 тысячи и 68,2 тысячи рублей в месяц соответственно.

Банки требуют, чтобы долговая нагрузка не превышала 50 процентов от дохода заемщика. Значит, чтобы взять ипотеку, надо зарабатывать минимум 191 тысячу рублей для первички и не менее 136 тысяч рублей для вторички при условии, что у человека нет других кредитных обязательств.

При оформлении семейной ипотеки требования к заемщикам ниже: квартиры в новостройках обойдутся в 34,2 тысячи рублей в месяц (минимальный доход - 68 тысяч рублей), на вторичном рынке - в 22,2 тысячи рублей в месяц (44,4 тысячи рублей).

Россияне могут уменьшить ежемесячный платеж, увеличив срок выплаты кредита, напомнила Солдатенкова. Но стоит помнить, что у этого способа есть возрастные ограничения.

Ранее в России нашли замену ипотеке. В Госдуме предложили ввести европейский механизм строительных сберегательных касс.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети