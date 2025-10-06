Сетевое издание|18+|Понедельник|6 окт 2025|20:02
Акула напала на участника соревнований по плаванию и сочла его невкусным

У берегов округа Лос-Анджелес, США, спасли 51-летнюю жертву акулы. Как пишет Los Angeles Times, пострадавшему невероятно повезло, что хищная рыба сочла его невкусным.

Инцидент произошел ночью. Акула напала на мужчину, когда он участвовал в соревнованиях по плаванию: пытался добраться от острова Санта-Каталина до Сан-Педро. Хищница длиной около метра укусила пловца за ноги, но затем отпустила его.

За заплывом со шлюпки следили люди, которые и вытащили пострадавшего из воды и вызвали спасателей. Те прибыли на место происшествия и определили, что травмы участника соревнований были незначительны. Ему оказали первую помощь и доставили на материк.

Мужчина рассказал, что вышел с командой в море ночью, чтобы не столкнуться с судами. Он объяснил, что днем на этом маршруте встречается множество паромов, круизных, грузовых и прогулочных судов. Это помешало бы зафиксировать время, за которое он проплыл бы дистанцию, что было необходимо для соревнований.

В департаменте пожарной безопасности Лос-Анджелеса отметили, что случай пловца — редкость. Обычно у берегов Санта-Каталины акулы не активны. По их словам, мужчине повезло, что он не понравился хищнице на вкус и она уплыла.

Ранее сообщалось, что американский рыбак получил серьезные травмы после нападения акулы во время подводной охоты на Багамах. Хищница ранила мужчине руку так серьезно, что ему потребовалась микрохирургическая операция на восьми сухожилиях.

Источник — lenta.ru
Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети