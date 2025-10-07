Россиянин купил робот-пылесос и поплатился

В Челябинске робот-пылесос устроил пожар в одной из квартир. Об инциденте в российском городе стало известно Telegram-каналу Ural Mash.
На момент происшествия устройство находилось в режиме ожидания, а затем неожиданно вспыхнуло.
Собственник вызвал экстренные службы, однако огонь успел распространиться по квартире. Спасателям удалось потушить пламя на площади 60 квадратных метров.
Уточняется, что в инциденте никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что жительница Северной Осетии зажгла свечу и спалила свое жилье. Женщина оставила горящую свечу в комнате и вышла в огород, а когда вернулась, квартиру уже охватил огонь.