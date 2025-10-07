Сетевое издание|18+|Вторник|7 окт 2025|16:01
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Российский министр ушел от ответа на вопрос о налоге на тунеядство

Печать
Telegram

Глава Минтруда Антон Котяков не смог однозначно ответить на вопрос по поводу дополнительных сборов с граждан, которые нигде официально не работают. В интервью РБК он фактически уклонился от обсуждения этой темы.

Вопрос касался жизнеспособности налога на тунеядство в России, но министр заметил только, что саму идею он «наверное, внутренне не поддерживает», и не стал развивать тему.

Закон, предусматривающий ответственность для тунеядцев, действовал в СССР. Он позволял отправлять граждан в «специально отведенные местности» и допускал конфискацию имущества.

В России регулярно звучат требования по восстановлению такой практики. В 2024 году депутат томской думы от «Единой России» Екатерина Собканюк предложила отправлять неработающих граждан в трудовые лагеря.

Накануне, 6 октября, ввести статью за тунеядство предложил известный военкор Александр Сладков. Он отреагировал на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко собирать с граждан, которые официально не трудоустроены, по 45 тысяч рублей в год в виде взноса за обязательное медицинское страхование. Политик уверена, что для россиян не составит труда заплатить такую сумму.

Аналогичная практика введена в Белоруссии. Там тунеядцы должны каждый год уплачивать сбор в размере 20 базовых величин. Отдельно их обязали платить за услуги ЖКХ по повышенному тарифу.

Однако, как признала председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова, искоренить тунеядство пока не получается. Она объяснила, что выполнить поручение президента республики Александра Лукашенко пятилетней давности не получается из-за отсутствия у граждан мотивации к труду.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети