В Кремле анонсировали индексацию пенсий

11.01.2022 | 15:03

В самое ближайшее время будет принято решение об индексации пенсий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это позиция Владимира Путина в отношении индексации пенсий. Она, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время будет известно», — сообщил Песков журналистам.

23 декабря 2021 года во время ежегодной пресс-конференции, главный редактор пензенского еженедельника «Молодой ленинец» Юлия Измайлова задала вопрос президенту.

«Индексация пенсии в следующем году запланирована в 5,9%, это намного ниже инфляции, цены растут быстрее. Планируется ли компенсировать пенсионерам эту разницу, ведь по закону у нас прибавка к пенсиям должна соответствовать уровню инфляции?» - поинтересовалась Измайлова.

«Я с вами полностью согласен - мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет», - ответил Владимир Путин.