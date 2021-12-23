В 2022 году меняется возраст выхода на пенсию

23.12.2021 | 08:50

Одним из главных условий назначения страховой пенсии по старости в 2022 году по-прежнему будет являться достижение гражданином пенсионного возраста. С 1 января пожилых людей, которые собираются выйти на заслуженный отдых, снова ждут изменения.

В 2022-м будет продолжаться переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию мужчин и женщин постепенно растет. В новом году право на выплаты будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии 1965 года, - в 56,5 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1960 года, - в 61,5 года, уточнила заместитель управляющего Отделением ПФР по г. Москве и Московской области Марина Тарасова.

Для того чтобы получить страховую пенсию по старости, необходимо соблюсти несколько условий: во-первых, необходимо достичь общеустановленного пенсионного возраста, во-вторых, нужно иметь необходимый стаж работы - 13 лет, а в условиях прописано наличие определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента 23,4, сообщает «Прайм».

Согласно действующему законодательству, на величину индивидуального пенсионного коэффициента влияет сумма страховых взносов, перечисленных за сотрудника работодателем: чем выше официальная заработная плата, тем больше работодатель перечисляет взносов на будущую пенсию.

Если же пенсионных коэффициентов и стажа не будет хватать для получения пенсии, ее назначение будет отодвинуто на тот срок, когда эти показатели будут достигнуты.