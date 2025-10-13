Проблемы с обеспечением топливом пообещали решить в ближайшее время

13.10.2025 | 17:34

Проблемы с обеспечением внутреннего топливного рынка в России решат в ближайшее время. Об этом заявил глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, его цитирует «Интерфакс».

На заседании Госдумы председатель Минфина пообещал, что проблемы в отрасли будут решены в скором времени, и каких-либо изменений налогового законодательства для нефтяного производства делать не нужно.

«Что касается конкретного вопроса цен на нефтепродукты в отдельных регионах... Понятно, сейчас складываются определенные ограничения снабжения, которые будут, я уверен, преодолены в ближайшее время», — пояснил Силуанов.

Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что баланс спроса и предложения на внутреннем рынке уже сложился — отечественные НПЗ смогли увеличить выпуск топлива, возникающие логистические вопросы решают в обычном режиме и глобальные проблемы на рынке отсутствуют «Неудовлетворительного спроса нет. Готовимся к зиме. Еще она не наступила. Там, где наступила, обеспечен северный завоз», — пояснил Новак.

Тем временем на Петербургской бирже в четверг, 9 октября, стоимость бензина марки АИ-92 поднялась до рекордных 74 144 рублей за тонну, а летнего дизельного топлива — до максимальных с сентября 2023 года 73 059 рублей. Бензин АИ-95 подорожал на 0,78 процента, до 80 567 рублей за тонну, что стало максимумом с начала сентября.