В стране и мире

Раскрыт лучший способ высушить руки в общественном туалете

Печать
Telegram

Биотехнолог Лусия Альмагро призвала при посещении общественных туалетов следовать нескольким правилам, а также раскрыла лучший способ высушить руки. Ее цитирует издание Vanitatis.

Альмагро посоветовала избегать сушилок для рук.

«Существуют научные данные, подтверждающие, что они способны поглощать бактерии из ванной комнаты, накапливать их внутри, а затем высвобождать через воздушный поток. Это означает, что после мытья ваши руки снова загрязняются бактериями», - пояснила она.

Вместо этого специалистка порекомендовала сушить руки бумажными полотенцами. Альмагро отметила, что бумажные полотенца удаляют с рук примерно 71 процент бактерий, а сушилки - только 23 процента. Биотехнолог уточнила, что полотенца также стоит использовать, когда человек касается ручек дверей или защелок в общественном туалете.

Ранее инфекционист Вера Сережина рассказала, как подготовиться к сезону простуд. Для этого она посоветовала включить в рацион шиповник.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети