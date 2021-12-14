ЕГЭ планируют заменить баллами за волонтерство и творчество

14.12.2021 | 08:14

Российскую систему образования в очередной раз ждут глобальные изменения. К 2030 году планируется создать альтернативу критикуемому в настоящее время единому государственному экзамену.

По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, в ближайшие годы значительно вырастет роль личного портфолио школьника.

«Класса с шестого школьники уже будут «копить» свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», - рассказал Музаев в интервью «Российской газете».

По мнению главы Рособрнадзора, в настоящее время это, по сути, интересует только учеников 9-11 классов.

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует», - считает Анзор Музаев.

«Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6 класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ. Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения - учебные и нет - суммированы в один «файл». Нам эта идея кажется перспективной».