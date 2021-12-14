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В стране и мире

ЕГЭ планируют заменить баллами за волонтерство и творчество

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Российскую систему образования в очередной раз ждут глобальные изменения. К 2030 году планируется создать альтернативу критикуемому в настоящее время единому государственному экзамену.

По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, в ближайшие годы значительно вырастет роль личного портфолио школьника.

«Класса с шестого школьники уже будут «копить» свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения», - рассказал Музаев в интервью «Российской газете».

По мнению главы Рособрнадзора, в настоящее время это, по сути, интересует только учеников 9-11 классов.

«Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует», - считает Анзор Музаев.

«Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6 класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ. Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения - учебные и нет - суммированы в один «файл». Нам эта идея кажется перспективной».

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

создать объективную систему учета значимых достижений
1. Кто будет обеспечивать объективность учёта? Школьные учителя?

2. Как будет обеспечиваться этот учёт, как будут начисляться баллы? Как можно сравнивать баллы за достижения в разных областях знания?

3. Какое значение при поступлении в ВУЗ имеют достижения? Для обучения важен лишь уровень подготовки ребёнка.

ИТОГО: Вместо того, чтобы улучшать существующую и работающую систему ЕГЭ, придумали чушь, результатом которой будет бардак и субъективность в образовании

Гость||

То есть, можно уже по сути не учиться, а только на волонтерстве получить аттестат о среднем образовании и с ним же в ВУЗ?.

Имя: Гость
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