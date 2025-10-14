В стране и мире

В России назвали отрасли с самым острым кадровым голодом

Проблема острого кадрового голода в настоящее время в наибольшей степени ощущается в таких отраслях, как медицина и строительный сектор. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитиков SuperJob.

Опрос среди представителей российских компаний был проведен с 22 сентября по 10 октября. В нем приняли участие сотрудники тысячи отечественных организаций из разных отраслей национальной экономики.

По итогам исследования выяснилось, что подавляющее большинство российских организаций по-прежнему испытывают кадровый голод. Такой ответ дали представители 78 процентов отечественных компаний. Больше всего работников не хватает компаниям в медицинской сфере (90 процентов).

В топ-3 по этому показателю также вошли фирмы, задействованные в строительном секторе (83 процента), и в сегменте продаж и услуг (по 80 процентов). Сильный кадровый голод также испытывают представители логистики (79 процентов), IT-сферы (78 процентов) и финансового сектора (76 процентов).

Вместе с проблемой острого кадрового голода ключевые отрасли российской экономики в последнее времени стала охватывать еще одна угроза - скрытая безработица. На фоне резкого падения спроса на внутреннем рынке сотрудников предприятий из различных секторов (от автопрома до строительства вагонов) начали переводить на сокращенный режим работы. Некоторые из работников оказались в простое, а других стали готовить к увольнению. Вместе со скрытой безработицей растут и долги по зарплате, резюмировали в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Источник — lenta.ru
