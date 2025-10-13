В стране и мире

В России поймали рыбу-гиганта стоимостью больше 160 миллионов рублей

Печать
Telegram

Рыбаки поймали у Курильских островов огромного тунца. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Вес морского гиганта достигает 284 килограммов. По словам авторов канала, его стоимость может составить больше двух миллионов долларов (около 160 миллионов рублей).

При этом уточняется, что в этом году в Японии выловили рыбу чуть полегче. За нее тогда выручили 1,3 миллиона долларов (около 104 миллионов рублей).

Однако пойманный на Курилах тунец не является рекордом. Шесть лет назад покупатели отдали за улов три миллиона долларов (241 миллион рублей).

Ранее сообщалось, что огромные тунцы все чаще начали попадаться рыбакам в Долинском районе Сахалинской области. Россияне охотятся на таких рыб в среднем по пять часов, из лодок их вытягивают погрузчиком или небольшим экскаватором.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети