Россиян собрались заставить быстрее выплачивать долги

14.10.2025 | 12:15

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила заметное повышение исполнительского сбора с 7 до 12 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Соответствующие поправки планируется внести в федеральный закон «Об исполнительном производстве». Вместе с увеличением размера исполнительского сбора изменится и порядок его взыскания. Согласно нововведениям, этот сбор придется выплачивать одновременно с суммой задолженности.

По задумке властей, подобные меры простимулируют граждан быстрее выплачивать долги. Кроме того, нововведения позволят увеличить поступления в федеральный бюджет.

В случае принятия законопроекта повышенный исполнительский сбор будет удерживаться одновременно с основной суммой долга. При этом нижний порог вырастет вдвое. Для рядовых граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП) минимально допустимая планка составит 2 тысячи рублей, а для компаний - 20 тысяч. Для неимущественных требований нижний порог сбора составит 10 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Леонова предупредила россиян о новом способе взыскания долгов. С 1 ноября, напомнила она, в стране начнет действовать процедура внесудебного взыскания с граждан неоспариваемых долгов по налогам. Нововведение, пояснила эксперт, затронет граждан без статуса ИП, у которых имеется бесспорная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам и штрафам.