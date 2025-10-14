В стране и мире

Союз пациентов России попросил Путина отказаться от изменения системы ОМС

Союз пациентов России обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой отказаться от изменения системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом со ссылкой на письмо союза, которое также направили главе Минздрава Михаилу Мурашко и главе президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, пишет РБК.

Всероссийский союз пациентов в письме указывает, что предлагаемые изменения в систему ОМС фактически удалят из системы страховые организации, которые «полностью ориентированы на права пациентов» и являются единственными независимыми участниками системы ОМС.

«Фонды ОМС также выполняют важные функции, но качественно функционал страховых медорганизаций они выполнить не смогут, что совершенно очевидно в связи с их ведомственной̆ принадлежностью и отсутствием какой-либо мотивации и конкуренции», - говорится в тексте обращения.

В Союзе пациентов указали, что от изменений в системе ОМС в первую очередь пострадают люди, которым требуется не базовая, а высокотехнологичная медицинская помощь - например, при онкологических заболеваниях. Именно в таких случаях, как объяснили в письме, нужна поддержка страхового представителя по сопровождению и разрешению конфликтов.

Предложенные изменения, помимо этого, сделают неравным положение пациентов в разных субъектах, так как где-то сохранится работа страховых организаций, а где-то она перейдет к территориальным фондам. В Союзе пациентов считают, что проект изменений не учитывают риски коррупции и правовые последствия такого решения.

О том, что Минздрав подготовил законопроект, который подразумевает серьезные изменения в работе обязательного медицинского страхования, стало известно в конце сентября. Согласно проекту, главы регионов смогут убрать из системы независимые страховые компании и отдать их функции территориальным фондам ОМС. В Минздраве назвали такой законопроект способом создать дополнительные механизмы защиты граждан.

Источник — lenta.ru
