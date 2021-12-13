Сетевое издание|18+|Понедельник|13 дек 2021|23:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Стали известны подробности блокировки карт за сомнительные операции

Печать

Многие россияне с опаской ожидали наступления середины декабря. По информации ряда СМИ, с 13 декабря любой банк наделялся правом блокировать карту человека, если сочтет какую-то операцию сомнительной.

Например, если держатель карты оформил ее для личных целей, но оплачивает через нее поставки товара, аренду офиса или совершает другие коммерческие операции, то счет могут заблокировать. Чтобы этого не произошло, отмечали юристы, необходимо указывать назначение платежа.

Подобное могло случиться и при обычных переводах с карты на карту. Чтобы банк не посчитал такие операции уходом от уплаты налогов на доходы физических лиц, следовало указывать в назначении платежа, что это «возврат долга» или «подарок на день рождения» и т.д.

В ЦБ поспешили успокоить всех россиян. По словам специалистов Банка России, похожие слухи появляются регулярно. Возможность блокировки счетов за подозрительные и нетипичные для клиента операции появилась у кредитных учреждений еще в сентябре 2018 года.

С тех пор регулярно возникают предложения как смягчить, так и ужесточить правила работы банков. В частности, сейчас в ЦБ разрабатывается очередной законопроект, меняющий требования к кредитным организациям, сообщает «Российская газета».

«Банк России провел первый раунд консультаций с участниками рынка, по итогам которых получил значительное количество предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения. Пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно. Полагаем необходимым максимально учесть мнение участников рынка», - рассказали изданию в Банке России.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте