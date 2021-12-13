Стали известны подробности блокировки карт за сомнительные операции

13.12.2021 | 21:38

Многие россияне с опаской ожидали наступления середины декабря. По информации ряда СМИ, с 13 декабря любой банк наделялся правом блокировать карту человека, если сочтет какую-то операцию сомнительной.

Например, если держатель карты оформил ее для личных целей, но оплачивает через нее поставки товара, аренду офиса или совершает другие коммерческие операции, то счет могут заблокировать. Чтобы этого не произошло, отмечали юристы, необходимо указывать назначение платежа.

Подобное могло случиться и при обычных переводах с карты на карту. Чтобы банк не посчитал такие операции уходом от уплаты налогов на доходы физических лиц, следовало указывать в назначении платежа, что это «возврат долга» или «подарок на день рождения» и т.д.

В ЦБ поспешили успокоить всех россиян. По словам специалистов Банка России, похожие слухи появляются регулярно. Возможность блокировки счетов за подозрительные и нетипичные для клиента операции появилась у кредитных учреждений еще в сентябре 2018 года.

С тех пор регулярно возникают предложения как смягчить, так и ужесточить правила работы банков. В частности, сейчас в ЦБ разрабатывается очередной законопроект, меняющий требования к кредитным организациям, сообщает «Российская газета».

«Банк России провел первый раунд консультаций с участниками рынка, по итогам которых получил значительное количество предложений и уточняющих вопросов. По результатам обсуждения готовится очередная редакция законопроекта, которая пройдет еще один раунд обсуждения. Пока о конкретных мерах или инструментах говорить преждевременно. Полагаем необходимым максимально учесть мнение участников рынка», - рассказали изданию в Банке России.