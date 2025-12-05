Рассчитана стоимость новогоднего оливье на четырех человек

05.12.2025 | 15:06

В 2025-м стоимость оливье на четырех человек составит 363 рубля. За год блюдо подорожало на 2,1%.

В рецепт входят картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез.

«Умеренной ценовой динамике на продукты для главного новогоднего салата способствовало снижение цен на сезонные овощи, куриные яйца и майонез», - заявили в беседе с изданием «Газета.ru» в аналитическом центре Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Эксперты посоветовали приобретать ингредиенты для салата в торговых сетях, там цены ниже.

За год заметнее всего подорожал консервированный горошек (+22%). На 14% выросла стоимость маринованных огурцов. Вареная колбаса прибавила в цене 2%.

«Картофель за год подешевел на 31%, лук - на 22%, морковь - на 19%. Куриные яйца стали дешевле на 14%, майонез - на 13%», - перечислили в АКОРТ.