Экономика

Рассчитана стоимость новогоднего оливье на четырех человек

Печать
Telegram

В 2025-м стоимость оливье на четырех человек составит 363 рубля. За год блюдо подорожало на 2,1%.

В рецепт входят картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез.

«Умеренной ценовой динамике на продукты для главного новогоднего салата способствовало снижение цен на сезонные овощи, куриные яйца и майонез», - заявили в беседе с изданием «Газета.ru» в аналитическом центре Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Эксперты посоветовали приобретать ингредиенты для салата в торговых сетях, там цены ниже.

За год заметнее всего подорожал консервированный горошек (+22%). На 14% выросла стоимость маринованных огурцов. Вареная колбаса прибавила в цене 2%.

«Картофель за год подешевел на 31%, лук - на 22%, морковь - на 19%. Куриные яйца стали дешевле на 14%, майонез - на 13%», - перечислили в АКОРТ.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети