Рассчитана стоимость новогоднего оливье на четырех человек

В 2025-м стоимость оливье на четырех человек составит 363 рубля. За год блюдо подорожало на 2,1%.
В рецепт входят картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез.
«Умеренной ценовой динамике на продукты для главного новогоднего салата способствовало снижение цен на сезонные овощи, куриные яйца и майонез», - заявили в беседе с изданием «Газета.ru» в аналитическом центре Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Эксперты посоветовали приобретать ингредиенты для салата в торговых сетях, там цены ниже.
За год заметнее всего подорожал консервированный горошек (+22%). На 14% выросла стоимость маринованных огурцов. Вареная колбаса прибавила в цене 2%.
«Картофель за год подешевел на 31%, лук - на 22%, морковь - на 19%. Куриные яйца стали дешевле на 14%, майонез - на 13%», - перечислили в АКОРТ.
Новости по теме
- Определены даты последнего звонка и выпускных вечеров в 2026 году
- Россиянам дали совет по закупке продуктов к новогоднему столу
- Россияне назвали самые новогодние блюда и напитки
- Раскрыт простой способ выбрать качественную колбасу в магазине
- На площади Ленина началась сборка домика Деда Мороза
- Новогодние декорации в российском городе защитили от жителей
- Пензенцы отпразднуют Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Назван необычный способ снизить уровень стресса
- Вечерний объезд: 4 декабря чиновники оценят украшение Пензы
- Установка и обслуживание домика Деда Мороза обойдутся в 250 000
Последние новости
- В ноябре в России вырос объем выдачи ипотеки
- Пенсионеры могут узнать новый размер своей пенсии
- Озвучен триггер для инвестиционного ускорения России
- На форуме «Россия зовет!» обсудили инвестиции и управление капиталом
- Снижение ставки ЦБ положительно скажется на фондовом рынке
- В Пензенской области фиксируют рекордно низкую безработицу
- В 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей
- В Пензенской области сократился экспорт зерна
- В следующем году прогнозируется рост рынка сбережений на 11%
- Андрей Костин: Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!