В Пензенской области сократился экспорт зерна

С начала года Пензенская область экспортировала 11,26 тыс. т зерна. Непосредственно в ноябре за пределы региона отгружались только семена льна (3,2 тыс. т).
Остальное ушло на экспорт ранее: 10,46 тыс. т продовольственного льна, 407 т семян горчицы, 216 т кормовой вики, 88 т сушеной чечевицы, 66 т сушеного нута и 22 т гречневой крупы.
Пензенский лен закупают Белоруссия, Латвия и Бельгия.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области провели проверку экспортной продукции. Она соответствует требованиям стран-импортеров.
Выдан 281 фитосанитарный сертификат. Семена отправлены железнодорожным и автомобильным транспортом с сопроводительными документами, уточнили в ведомстве.
Экспорт зерна в этом году оказался ниже уровня предыдущих лет. В 2024-м Пензенская область отправила 84,94 тыс. т, в 2023-м вывезли 76,03 тыс. т.
