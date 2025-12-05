В ноябре в России вырос объем выдачи ипотеки

05.12.2025 | 12:53

В ноябре 2025 года российские банки выдали порядка 500 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре. По сравнению с ноябрем 2024-го рост составил более чем 90%, что во многом объясняется эффектом низкой базы: тогда рынок активно перестраивался после завершения массовой программы господдержки. Таковы предварительные оценки ВТБ.

В целом с начала этого года объем выданной ипотеки в России, по данным экспертов банка, составил более 3,6 трлн рублей. Несмотря на активное восстановление сегмента в последние месяцы, этот показатель на 20% ниже результата за 11 месяцев 2024 года. Основным драйвером остается «семейная» ипотека, доля которой в объеме продаж по итогам ноября составила 68%.

Всего в 2025 году в России будет выдано 4,2 трлн рублей жилищных кредитов против более 4,8 трлн рублей годом ранее, уточнили в ВТБ.

«Рынок ипотеки демонстрирует четкую тенденцию к восстановлению. После падения почти на 40% в 2024 году сжатие рынка в 2025, по нашим оценкам, замедлится до 13%, а в следующем году мы прогнозируем уже его рост», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Предварительно, в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 трлн рублей. Сегмент станет более сбалансированным, соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3, как сейчас.