В ноябре в России вырос объем выдачи ипотеки

В ноябре 2025 года российские банки выдали порядка 500 млрд рублей ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья. Это на 3% больше, чем в октябре. По сравнению с ноябрем 2024-го рост составил более чем 90%, что во многом объясняется эффектом низкой базы: тогда рынок активно перестраивался после завершения массовой программы господдержки. Таковы предварительные оценки ВТБ.
В целом с начала этого года объем выданной ипотеки в России, по данным экспертов банка, составил более 3,6 трлн рублей. Несмотря на активное восстановление сегмента в последние месяцы, этот показатель на 20% ниже результата за 11 месяцев 2024 года. Основным драйвером остается «семейная» ипотека, доля которой в объеме продаж по итогам ноября составила 68%.
Всего в 2025 году в России будет выдано 4,2 трлн рублей жилищных кредитов против более 4,8 трлн рублей годом ранее, уточнили в ВТБ.
«Рынок ипотеки демонстрирует четкую тенденцию к восстановлению. После падения почти на 40% в 2024 году сжатие рынка в 2025, по нашим оценкам, замедлится до 13%, а в следующем году мы прогнозируем уже его рост», - отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Предварительно, в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть, составив порядка 5,3 трлн рублей. Сегмент станет более сбалансированным, соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3, как сейчас.
Новости по теме
- Озвучен триггер для инвестиционного ускорения России
- На форуме «Россия зовет!» обсудили инвестиции и управление капиталом
- В Пензе 5 человек осуждены за незаконные денежные операции
- Снижение ставки ЦБ положительно скажется на фондовом рынке
- В 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей
- В следующем году прогнозируется рост рынка сбережений на 11%
- Андрей Костин: Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми
- Банки повышают ставки по вкладам в преддверии декабрьского спроса
- В 2026 году ожидается рост рынка розничного кредитования
- Прогноз: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть
Последние новости
- Рассчитана стоимость новогоднего оливье на четырех человек
- Пенсионеры могут узнать новый размер своей пенсии
- Озвучен триггер для инвестиционного ускорения России
- На форуме «Россия зовет!» обсудили инвестиции и управление капиталом
- Снижение ставки ЦБ положительно скажется на фондовом рынке
- В Пензенской области фиксируют рекордно низкую безработицу
- В 2025 году россияне заработают на вкладах 9,5 трлн рублей
- В Пензенской области сократился экспорт зерна
- В следующем году прогнозируется рост рынка сбережений на 11%
- Андрей Костин: Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!