МРОТ в России увеличили более чем на 20%

В России с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составит 27 093 рубля. Такой законопроект в четверг, 20 ноября, приняла в третьем чтении Госдума РФ, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

МРОТ вырастет на 20,7%.

«Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек», - отметили в Госдуме.

Сейчас (с 1 января 2025 года) МРОТ составляет 22 440 рублей в месяц. Его определили в октябре 2024-го. Предыдущий размер - 19 242 рубля.

МРОТ устанавливается для того, чтобы работодатели не занижали зарплату. Если человек работает полную рабочую неделю и получает зарплату меньше этой суммы, компании грозит штраф.

Кроме того, на основе МРОТ рассчитываются различные пособия: выплаты по больничному, беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет.

