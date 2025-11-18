В прокуратуре составили портрет пензенского преступника

18.11.2025 | 11:38

В Пензенской области с января по октябрь этого года зарегистрировали 9 589 преступлений. Это на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Почти половина нарушений закона (49,6%, 5 721) - это деяния против собственности. Каждое пятое выявленное преступление - кража.

В регионе отметили снижение числа случаев хищения денег с банковского счета на 23,53%. Всего зарегистрировали 494 таких преступлений.

«Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено в 2 098 случаях, снижение составило 8,5%», - рассказали в областной прокуратуре.

В ведомстве описали гражданина, который чаще всего совершал преступления в регионе за рассматриваемый период. Это мужчина (78,8% случаев зарегистрированных деяний) в возрасте 30-49 лет (77,6%) со средним образованием (80%), ранее нарушавший закон (46,2%), без постоянного источника дохода (43,2%), находившийся в состоянии алкогольного опьянения в момент своего проступка (24,6%).