Криминал

В прокуратуре составили портрет пензенского преступника

Печать
Telegram

В Пензенской области с января по октябрь этого года зарегистрировали 9 589 преступлений. Это на 21,7% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Почти половина нарушений закона (49,6%, 5 721) - это деяния против собственности. Каждое пятое выявленное преступление - кража.

В регионе отметили снижение числа случаев хищения денег с банковского счета на 23,53%. Всего зарегистрировали 494 таких преступлений.

«Мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершено в 2 098 случаях, снижение составило 8,5%», - рассказали в областной прокуратуре.

В ведомстве описали гражданина, который чаще всего совершал преступления в регионе за рассматриваемый период. Это мужчина (78,8% случаев зарегистрированных деяний) в возрасте 30-49 лет (77,6%) со средним образованием (80%), ранее нарушавший закон (46,2%), без постоянного источника дохода (43,2%), находившийся в состоянии алкогольного опьянения в момент своего проступка (24,6%).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети