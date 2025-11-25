В 2025 году в Пензенской области стали фиксировать больше фейков

25.11.2025 | 16:37

В 2025 году в Пензенской области зафиксировали 15 уникальных фейков, сообщил руководитель центра управления регионом Артем Кондрашов. По сравнению с 2024-м, когда было 6 фейков, число значительно увеличилось.

«В общей массе было много так называемых дипфейков. Это видеофрагменты, которые полностью меняют смысл содержания: берется прошлое выступление губернатора, меняется через нейросеть его речь, вбрасывается в местные сообщества. То есть это поддельное изображение, созданное искусственным интеллектом с определенными целями», - рассказал Кондрашов во время прямого эфира во «ВКонтакте» во вторник, 25 ноября.

По его словам, как правило, широкого распространения дипфейки не получают, «потому что много адекватных людей в администрируемых сообществах».

«Один фейк был - я сам поверил: появилась фотография, касающаяся темы СВО, якобы в областном учреждении здравоохранения акция спорного содержания для бойцов СВО. И все было идеально сделано - картинка холла первого этажа совпадала с реальной картинкой, листочек А4 с акцией был настолько идеально отфотошоплен, что сначала я сам был в сомнениях.

Связываюсь с минздравом, с директором учреждения, параллельно послали туда еще своих специалистов посмотреть - действительно, может, это креатив кого-то из учреждения. Нет, кто-то специально пошел сделал фотографию с этого ракурса, поменял, отфотошопил. Такая дискредитирующая история была реализована и была очень правдоподобна», - привел пример Артем Кондрашов.

Описанная им ситуация имела место в конце января. Тогда в Сети появилась информация, что в анонимном кабинете на улице Володарского проводится неуместная акция - скидка на анализы для участников СВО.

На отфотошопленном листе была надпись: «Тот, кто кровью за нас заплатил, // Тот по скидке за кровь у нас платит!».