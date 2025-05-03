Две пензячки пошли на преступление ради модных обновок

03.05.2025 | 10:06

В Пензе из магазина одежды пропали вещи на сумму около 16 тысяч рублей. Об этом в полицию заявила директор торговой точки.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место, изучили записи камер видеонаблюдения и опросили возможных очевидцев произошедшего.

В итоге были установлены 2 подозреваемые - женщины 31 года и 42 лет, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности.

Они признались, что пришли в магазин в расчете бесплатно обновить гардероб. Сорвав в примерочной с отобранных вещей противокражные датчики, спрятали добычу в сумку и прошли мимо кассы.

Похищенный товар у пензячек изъяли, а сами они стали фигурантками уголовного дела.

«Санкция статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай кражи одежды из магазинов. Ранее семейная пара специально приехала в Пензу из Мордовии именно с этой целью. С похищенными вещами супруги вернулись в Саранск, где их задержали.