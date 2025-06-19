Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 5 месяцев 2025 года

19.06.2025 | 11:38

«По итогам первых 5 месяцев 2025 года банк «Кузнецкий» заработал чистую прибыль в размере 46,5 млн рублей. Общий кредитный портфель увеличился на 21,2% (год к году), до 6,53 млрд рублей, из них розничный кредитный портфель составил 2,61 млрд рублей (+41,9%), корпоративный кредитный портфель - 3,92 млрд рублей (+10,5%).

Объем кредитования физических лиц вырос за счет ипотечных программ, но продолжает оставаться под давлением высоких процентных ставок», - рассказал председатель правления банка Михаил Дрaлин.

За 5 месяцев общий объем доходов банка составил 794,2 млн рублей. Операционные расходы год к году увеличились на 11%, до 240,7 млн рублей. Чистый процентный доход вырос на 13%, до 233,9 млн рублей, чистый комиссионный доход достиг 63,2 млн рублей, чистый валовый доход - 306,7 млн рублей (+2%).

Активы увеличились на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 9,1 млрд рублей, собственный капитал достиг 929,2 млн рублей (+10%).

Банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на 3,7 млрд рублей (+27%). Качество кредитного портфеля на высоком уровне, доля просроченной задолженности на 1 июня 2025 года менее 1,4%.

Объем всех привлеченных ресурсов составил 7,4 млрд рублей (+11,6%), из них средства на счетах физических и юридических лиц - 1,8 млрд рублей, депозиты юридических лиц - 1,3 млрд рублей (+ 26%), вклады населения - 4,28 млрд рублей (+28%).

Банк «Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике финансового учреждения.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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