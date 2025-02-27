Разведенная сельчанка потребовала часть страховки за смертельный пожар

27.02.2025 | 11:39

В Спасском районе суд отказал местной жительнице в ее иске к бывшей свекрови, потерявшей сына при пожаре.

Будучи в браке, женщина жила в доме матери мужа в селе Липлейка. Затем супруги разошлись, и разведенная женщина переселилась на съемную квартиру, захватив с собой часть вещей. А ее бывшая свекровь подарила дом сыну.

В ночь с 24 на 25 февраля 2024 года в доме случился пожар, при котором бывший муж сельчанки и его друг погибли. Третьему мужчине, находившемуся в гостях, удалось выбраться из горящего здания.

Дом и имущество были застрахованы. Деньги в сумме 1 млн 415 тыс. 594 руб. 96 коп. получила мать хозяина, так как являлась его наследницей.

Однако ее бывшая сноха решила, что имеет право на часть суммы. Она аргументировала это тем, что внутренняя отделка, инженерное оборудование и домашнее имущество появились в то время, когда она состояла в браке. Основываясь на этих фактах, она обратилась в суд с просьбой выделить ей супружескую долю в виде части страховой выплаты и взыскать с бывшей свекрови 575 тыс. руб.

Однако суд решил, что доводы истицы не подтверждены никакими объективными доказательствами.

«Оснований полагать, что было застраховано и уничтожено пожаром совместно нажитое имущество, не имелось, а потому в удовлетворении иска отказано», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.