Сетевое издание|18+|Четверг|27 фев 2025|12:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Снег |
-7oC
-6oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Разведенная сельчанка потребовала часть страховки за смертельный пожар

Печать
Telegram

В Спасском районе суд отказал местной жительнице в ее иске к бывшей свекрови, потерявшей сына при пожаре.

Будучи в браке, женщина жила в доме матери мужа в селе Липлейка. Затем супруги разошлись, и разведенная женщина переселилась на съемную квартиру, захватив с собой часть вещей. А ее бывшая свекровь подарила дом сыну.

В ночь с 24 на 25 февраля 2024 года в доме случился пожар, при котором бывший муж сельчанки и его друг погибли. Третьему мужчине, находившемуся в гостях, удалось выбраться из горящего здания.

Разведенная сельчанка потребовала часть страховки за смертельный пожар

Дом и имущество были застрахованы. Деньги в сумме 1 млн 415 тыс. 594 руб. 96 коп. получила мать хозяина, так как являлась его наследницей.

Однако ее бывшая сноха решила, что имеет право на часть суммы. Она аргументировала это тем, что внутренняя отделка, инженерное оборудование и домашнее имущество появились в то время, когда она состояла в браке. Основываясь на этих фактах, она обратилась в суд с просьбой выделить ей супружескую долю в виде части страховой выплаты и взыскать с бывшей свекрови 575 тыс. руб.

Однако суд решил, что доводы истицы не подтверждены никакими объективными доказательствами.

«Оснований полагать, что было застраховано и уничтожено пожаром совместно нажитое имущество, не имелось, а потому в удовлетворении иска отказано», - сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото № 1 ГУ МЧС области, № 2 СУ СКР
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте