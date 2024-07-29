Аграрии Пензенской области собрали первый миллион тонн зерна

29.07.2024 | 10:43

В Пензенской области аграрии получили первый миллион тонн зерна. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что, по данным регионального министерства сельского хозяйства, это более трети от запланированного объема урожая. Пока обмолочено порядка 310 тысяч гектаров из 875 тысяч.

«В этом году планируем произвести не менее 2,8 миллиона тонн зерна», - уточнил Олег Мельниченко в соцсетях.

Аграрии рассчитывают также, что сахарной свеклы соберут более 2 млн, масличных культур - 610 тыс., картофеля - 295 тыс., овощей - 101 тыс. тонн.

Такой урожай загрузит мощности перерабатывающих предприятий, обеспечит население продуктами, а отрасль животноводства - сбалансированными кормами.

«Пензенский регион вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны», - отметил губернатор.