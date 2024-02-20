Пензенцы за 1 месяц потратили на жилье 7 миллиардов рублей

20.02.2024 | 18:55

Население Пензенской области стало чаще покупать жилье в ипотеку. В 2023 году было оформлено 17 тысяч таких кредитов, что на 54% превышает показатель 2022-го. При этом объем взятых в заем средств вырос на 70% - до 56 млрд рублей.

«Пик выдачи пришелся на сентябрь, когда было выдано 2 тысячи кредитов на сумму 7 млрд рублей», - уточнили в региональном отделении Банка России.

В среднем сумма кредита составляла 3,2 млн.

«В начале 2024 года Банк России ожидает не такой активный рост рынка, как в 2023 году, за счет изменения условий льготных программ, повышения с 1 марта 2024 года надбавок к коэффициентам риска по кредитам с высоким показателем долговой нагрузки и более высоких ставок по рыночной ипотеке, чем в первой половине прошлого года», - добавили в отделении.

По данным Росстата, в Пензенской области за год типовые квартиры подорожали на 12,8%, а элитное жилье - на 5,5%.

На конец 2023-го средняя стоимость 1 кв. м в типовом варианте на первичном рынке достигла 94 тыс. 887 рублей, в жилье улучшенного качества - 95 тыс. 505, в элитном - 117 тыс. 422; на вторичном рынке квадратный метр типовой квартиры в среднем стоил 60 тыс. 955 рублей, жилья улучшенного качества - 67 тыс. 472.