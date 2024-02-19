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Экономика

Названы средние цены за квадратный метр типовых пензенских квартир

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В Пензенской области за год типовые квартиры подорожали на 12,8%, а элитное жилье - на 5,5%. Насколько изменились цены, подсчитали в Росстате.

На конец 2023-го средняя стоимость квадратного метра типовой квартиры на первичном рынке достигла 94 тыс. 887 руб., жилья улучшенного качества - 95 тыс. 505 руб., элитного - 117 тыс. 422 руб.

Средняя цена за квадратный метр типовой квартиры на вторичном рынке составила 60 тыс. 955 руб., а жилья улучшенного качества - 67 тыс. 472 руб.

Ранее стало известно, что пензенской семье с одним ребенком придется копить минимум 5 лет и 5 месяцев, чтобы купить типовую квартиру площадью 60 кв. м. По сравнению с началом 2022-го доступность квадратных метров для жителей региона снизилась.

Также специалисты подсчитали, что для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Москве пензенцам нужно продать три такие же в областном центре. Средняя стоимость такого типа жилья в столице к концу 2023 года составила 12,2 млн рублей.

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