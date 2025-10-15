История Пензы: Название улицы Тарханова заставляет горожан ошибаться

15.10.2025 | 07:25

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Название улицы Тарханова у горожан чаще всего ассоциируется с «Тарханами». Но на самом деле никакого отношения оно к родовому гнезду Лермонтовых не имеет и связано с совершенно другой историей.

Со времен потомков Рюрика на Руси высшим титулом считался княжеский, но с установлением монгольского владычества некоторые порядки изменились. Все чаще в русские селения приезжали некие тарханы. Они пользовались покровительством хана и по социальному положению были приближены к дворянам.

После разгрома Золотой Орды в поисках лучшей доли татары стали разъезжаться по разным частям государства. В Пензе они осели на правом берегу Суры, в районе нынешнего Маяка. Здесь еще с середины XIX века работала писчебумажная фабрика.

На будущей улице Тарханова тогда располагались склады, где хранились древесина и кожа. Их обработкой для завода занимались потомки татар-тарханов. У них возникло нечто вроде своей отдельной слободы, позже квартал превратился в длинную улицу.

Официальное название ей было присвоено в 1936 году. По стечению обстоятельств оно плавно слилось с фамилией революционера Оскара Тарханова, который, между прочим, в свое время был советником Мао Цзэдуна.