История Пензы: Строители испытали сложности при возведении домов на Фабричной

14.10.2025 | 07:34

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В районе Маяка много улиц с вполне обычными, неяркими названиями: Парковая, Автономная, Стадионная. В самом центре микрорайона располагается еще одна - Фабричная. Но, в отличие от ранее перечисленных, у нее история давняя.

По разным данным, территория за правым берегом Суры стала заселяться еще с конца XIX века. Участок особой популярностью у горожан не пользовался как малопригодный для проживания.

Квартал регулярно затапливало во время разливов, а дома окружали многочисленные болота и протоки, так что тут селились в основном крестьяне, обедневшие мещане, приехавший из других частей государства люд.

Большинство тех, кто перебрался сюда, находили заработок по соседству, на писчебумажной фабрике, поэтому неудивительно, что спустя некоторое время ближайшую улицу и назвали Фабричной.

Кардинально микрорайон начал меняться в годы советской власти, особенно в эпоху индустриализации. Ветхие избы сносили, а на их месте строили невзрачные бараки коммунального типа. Они стояли здесь до 60-х годов прошлого столетия, когда район Маяка снова подвергся перепланировке.

Сегодня Фабричная мало чем отличается от других кварталов - во многом из-за хрущевок и брежневок. Большие трудности у строителей возникли именно с болотами и протоками. Приходилось все осушать и плотно засыпать землей.