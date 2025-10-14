История

История Пензы: Строители испытали сложности при возведении домов на Фабричной

Печать
Telegram

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В районе Маяка много улиц с вполне обычными, неяркими названиями: Парковая, Автономная, Стадионная. В самом центре микрорайона располагается еще одна - Фабричная. Но, в отличие от ранее перечисленных, у нее история давняя.

По разным данным, территория за правым берегом Суры стала заселяться еще с конца XIX века. Участок особой популярностью у горожан не пользовался как малопригодный для проживания.

Квартал регулярно затапливало во время разливов, а дома окружали многочисленные болота и протоки, так что тут селились в основном крестьяне, обедневшие мещане, приехавший из других частей государства люд.

Большинство тех, кто перебрался сюда, находили заработок по соседству, на писчебумажной фабрике, поэтому неудивительно, что спустя некоторое время ближайшую улицу и назвали Фабричной.

Кардинально микрорайон начал меняться в годы советской власти, особенно в эпоху индустриализации. Ветхие избы сносили, а на их месте строили невзрачные бараки коммунального типа. Они стояли здесь до 60-х годов прошлого столетия, когда район Маяка снова подвергся перепланировке.

Сегодня Фабричная мало чем отличается от других кварталов - во многом из-за хрущевок и брежневок. Большие трудности у строителей возникли именно с болотами и протоками. Приходилось все осушать и плотно засыпать землей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети