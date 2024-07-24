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Экономика

Клиенты ВТБ оформили новую «семейную» ипотеку на 3,2 млрд

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12 июля ВТБ начал выдачу обновленной «семейной» ипотеки. Менее чем за 2 недели клиенты банка оформили кредиты на сумму 3,2 млрд рублей. Наибольшее число жилищных кредитов с господдержкой в первые 2 недели июля оформили жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ленинградской области.

«С момента запуска новой «семейной» ипотеки мы получили более 8 тысяч заявок от клиентов. Программа стала более адресной, направленной на помощь действительно нуждающимся в поддержке клиентам. Конечно, сейчас спрос на нее ниже, чем в «пиковом» июне, когда многие заемщики стремились воспользоваться расширенными условиями программы. Однако в дальнейшем спрос стабилизируется.

Мы ожидаем увеличения доли «семейной» ипотеки в кредитных выдачах; более того, она на некоторое время даже займет первое место среди ипотечных программ в условиях высоких ипотечных ставок», - отметил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Получить кредит смогут те, у кого есть хотя бы 1 ребенок до 6 лет. Ставка для всех регионов единая - 6% годовых.

Новая «семейная» ипотека также доступна клиентам с 2 несовершеннолетними детьми, покупающим квартиры в городах численностью до 50 тысяч человек (кроме Московской и Ленинградской областей) или в регионах с низким объемом строительства. Кроме того, условиями программы могут воспользоваться заемщики, воспитывающие ребенка-инвалида.

Оформление льготного кредита доступно 1 раз. Сумма кредита может достигать 12 млн рублей при покупке недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и областях, в остальных регионах - до 6 млн рублей. В ВТБ клиенты могут взять «семейную» ипотеку и на более крупную сумму: до 30 млн и до 15 млн рублей соответственно. В этом случае ставка по кредиту будет средневзвешенной между ставкой «семейной» ипотеки и базовой ставкой банка.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 20,1% стоимости недвижимости, уточнили в пресс-службе ВТБ.

Рефинансирование ранее оформленной ипотеки предлагается клиентам с детьми до 6 лет или воспитывающим ребенка-инвалида.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО).

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