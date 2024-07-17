Банк «Кузнецкий» подвел итоги деятельности за 6 месяцев 2024 года

17.07.2024 | 13:33

За первое полугодие 2024 года банк «Кузнецкий» заработал 61,7 млн рублей чистой прибыли. Чистый процентный доход увеличился на 37% (год к году) и достиг 251,5 млн рублей на фоне увеличения кредитного портфеля.

Чистый комиссионный доход составил 93 млн рублей. Общий объем доходов банка за 6 месяцев составил 678,1 млн рублей. Чистый валовый доход - 364 млн рублей (+60,4 млн рублей, или +20% к аналогичному периоду прошлого года), балансовая прибыль до налогообложения - 85,5 млн рублей.

Активы на 01.07.2024 составили 7,9 млрд рублей, увеличившись на 6,4% к июню прошлого года. Собственный капитал банка - 793,8 млн рублей.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов более чем на 3,58 млрд рублей (+15% год к году). Кредитный портфель увеличился на 26,3% и достиг 5,6 млрд рублей. Качество кредитного портфеля остается стабильно высоким, уровень просроченной задолженности на 1 июля составляет 2,6%.

Объем всех привлеченных ресурсов - 6,57 млрд рублей. Из них средства на счетах физических и юридических лиц - 2,2 млрд рублей, депозиты юридических лиц - 994 млн рублей. Вклады населения продемонстрировали рост на 17,4% год к году, до 3,36 млрд рублей.

«Портфель розничных кредитов на отчетную дату увеличился на 49% и достиг 1,89 млрд рублей. Объем выдач потребительских кредитов год к году увеличился на 72%, в том числе за счет активного жилищного кредитования - это рекордное значение за всю историю. Корпоративный кредитный портфель вырос на 17,1% и составил 3,68 млрд рублей. С начала года банком было предоставлено кредитов предприятиям на сумму 2,6 млрд рублей, из них 52% приходилось на субъекты МСБ», - отметил председатель правления Михаил Дралин.

Банк «Кузнецкий» обращает внимание на то, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». Включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. ПАО Банк «Кузнецкий». Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий», ИНН 5836900162.