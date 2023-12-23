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Экономика

92,3% денег из казны Пензы пойдут на финансирование городских программ

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В пятницу, 22 декабря, депутаты Пензенской городской думы утвердили бюджет на 2024 год. Ранее проект документа рассматривался на 5 комиссиях и совместном заседании комиссий гордумы.

По прогнозам экономистов, общий объем доходов в следующем году составит 18 млрд 523,1 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые - 8 млрд 191,1 млн.

Общий объем расходов предполагается в размере 19 млрд 10,1 млн рублей.

Таким образом, дефицит составит 487 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Как подчеркнула начальник Финансового управления Пензы Ольга Завьялкина, представившая народным избранникам проект, бюджет сохраняет в первую очередь социальную направленность. Расходы на эту сферу, а также отрасль культуры составят 66,9% общего объема средств.

Бюджет предусматривает финансирование 17 муниципальных программ, которые охватывают все основные направления социально-экономического развития. На эти цели будет направлено 17 млрд 542,2 млн рублей - 92,3% всех расходов.

Деньги заложены на ремонт и содержание дорог и мостов, строительство домов для переселенцев из аварийного жилья и школы на 1 100 мест в Заре, капитальный ремонт сетей водоснабжения, благоустройство, озеленение и уличное освещение города.

Также в бюджете предусмотрены средства на дотационное, бесплатное и льготное питание дошкольников, приведение детсадов в соответствие с требованиями и нормами, отдых и оздоровление юных пензенцев, поддержку многодетных семей.

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