Каждый третий ипотечный заемщик хочет строить дом сам

16.07.2024 | 12:52

По статистике ВТБ, в первом полугодии спрос ипотечных заемщиков на самостоятельное строительство домов вырос более чем в 5 раз. Почти каждый третий клиент банка, выбравший жизнь за городом, решил строиться с нуля, а не купить уже готовый дом.

В целом по России в январе - июне 2024 года ипотечные заемщики получили на строительство индивидуальных домов свыше 380 млрд рублей. Это рекордный показатель, который более чем вдвое превышает прошлогодний результат.

По итогам первого полугодия россияне оформили на загородную недвижимость (готовые дома и ИЖС) свыше 6,5 тысячи кредитов. Общая сумма сделок превысила 38 млрд рублей, треть из нее заемщики получили на самостоятельное строительство домов. По сравнению с январем - июнем 2023 года число кредитов на ИЖС выросло более чем в 5 раз, а их объем - более чем на треть.

Среди регионов наибольший объем выдач приходится на Москву и область. В пятерку лидеров также входят Республика Татарстан (3,6 млрд), Краснодарский край (2,6 млрд) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (2,4 млрд).

Из-за более низких ставок получить ипотеку на загородную недвижимость россияне стремились по госпрограммам, в результате чего их доля в структуре выдач существенно выросла.

Средний размер одного кредита на загородную недвижимость сократился, особенно по сравнению с 2023 годом. «В ВТБ по итогам июня он составил 5,5 млн рублей. Это примерно на 70,5 тысячи меньше, чем в начале 2024 года, и на 742 тысячи в сравнении с прошлогодним июнем», - уточнили в пресс-службе банка.

Подавляющее большинство заемщиков (69%) приобретают уже готовые дома, но доля тех, кто хочет самостоятельно заниматься строительством, увеличивается.

«В первом полугодии спрос на ипотеку на частные дома достиг своего пика. На фоне дорогих кредитов на городскую недвижимость треть наших заемщиков предпочли строить дома сами. Сворачивание льготных программ очевидно остудит и этот рынок, но тренд по переезду за город уже не остановить», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.