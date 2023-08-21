Только каждый пятый пензенец получает зарплату выше средней

21.08.2023 | 09:55

В Пензенской области 19,5% работников получают зарплату выше средней, а 3,4% - выше двух средних по стране. Таковы данные экспертов ria.ru.

Они составили рейтинг регионов РФ по высоким зарплатам. Область заняла в нем 55-е место из 85.

«В качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, получающих на руки среднюю в РФ или больше средней зарплату с учетом различий в региональных ценах», - пояснили эксперты.

В исследовании отмечается позитивная динамика: на российской рынке труда в последний год наблюдается снижение безработицы и рост зарплат. С июня 2022-го по май 2023-го средний размер вознаграждения за труд в стране составил 59 тыс. рублей (+13,2% к аналогичному периоду 2021-го - 2022-го).

Согласно данным Пензастата, самые высокие зарплаты в области у работников сферы информации и связи, а также финансовой и страховой сфер.

Если сравнивать регион с соседними областями, то в Саратовской доля тех, у кого вознаграждение за труд выше среднего, больше - 21% (4,5% получают зарплату выше двух средних по стране).

Ниже Пензенской области в рейтинге находятся Мордовия (18,2% и 2,6% соответственно), Ульяновская область (17,6% и 4,1%) и Тамбовская (15,6% и 2,9%).

На первой строчке списка расположился Ямало-Ненецкий АО. Там 75% работников получают зарплату выше средней по стране. На последней позиции - Республика Ингушетия с показателем в 8,8%.