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Экономика

Пензенцам стоит ожидать роста цен на лекарства на 40 и более процентов

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Ослабление рубля и введенные экономические санкции через несколько месяцев могут привести к значительному росту стоимости лекарств.

Такими ожиданиями с изданием «Коммерсантъ» поделились фармпроизводители.

Большая часть лекарств в России изготавливается из импортных фармацевтических субстанций. Если в 2022-м наблюдалось снижение их стоимости, то в этом году некоторые подорожали на 40-100% или даже на 200%.

«Как отмечает эксперт, последний виток девальвации рубля в июне-июле может ускорить рост цен на импортные субстанции, но «совсем негативных сценариев» аналитики не ожидают», - пишет издание.

Локализация производства препаратов уберегла бы рынок от значительного повышения цен. Однако она возможна лишь при экономической выгоде и субсидировании от государства. Пока же фармсубстанции, вероятно, способны выпускать не более 12 российских компаний.

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