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Экономика

Объемы производства на пензенском заводе за год упали почти вдвое

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Легендарный пензенский завод электронно-вычислительной техники (АО «ППО ЭВТ имени В. А. Ревунова») испытывает трудности. О них на странице губернатора во «ВКонтакте» рассказал пользователь Сергей Ч.

«Был такой губернатор Белозерцев, тот заступил на должность, посетил АО «ППО ЭВТ», дал всем поручение, и работа по производству бытовой техники поперла вверх. Что же сейчас? Сейчас все хуже и работы все меньше и меньше. Вопрос: то, что создавал Ревунов В. А., рушится?» - поинтересовался мужчина.

В Министерстве экономического развития и промышленности Пензенской области подтвердили, что по итогам 2022 года объемы производства на заводе снизились на 40%.

Дело в том, что «в 2021 году предприятие завершило исполнение крупного контракта на поставку специзделий в рамках государственного заказа, доля которого в общем объеме производства составила более 65%. В 2022 году аналогичный контракт не заключался».

А вот в 2023-м в рамках исполнения госзаказа объемы производства хотят нарастить в полтора раза к уровню 2022-го. Планируется дополнительно привлечь более 100 рабочих и поднять зарплаты на 10%.

На ситуацию повлияла и санкционная политика.

«В связи с введением санкций в отношении российской экономики в ООО «СВАР» (дочернее предприятие завода) произошло снижение объемов производства продукции по причине сокращения экспорта на 62% относительно 2021 года и недостаточности комплектующих изделий, увеличения сроков их поставки, а также демпинга (искусственного занижения цен) со стороны китайских и турецких производителей аналогичной продукции.

В текущем году предприятием ведется работа по поиску альтернативных поставщиков комплектующих, а также запланирован выпуск новых изделий, что позволит увеличить объем производства на 16% к уровню 2022 года», - говорится в ответе министерства.

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