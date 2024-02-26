В Кузнецке заканчивается место на мусорном полигоне

26.02.2024 | 14:25

В Кузнецке собираются решить, что делать с полигоном ТБО. Срок аренды истекает, сейчас полигон почти заполнен, поэтому вопрос очень острый.

На это во время совещания в администрации Кузнецка в понедельник, 26 февраля, указал глава города Сергей Златогорский.

«Есть варианты, что с этим делать, с учетом того, что продолжается мусорная реформа в области и сейчас там формируется представление. Скорее всего, будет централизованная в масштабах области площадка с заводом по переработке и все пойдет основное туда», - отметил он.

Златогорский предложил устроить мозговой штурм, выслушать специалистов и их предложения, что можно сделать с кузнецким полигоном ТБО.

«Надо принимать решение. Потому что, если мы его (полигон. - Прим. ред.) за собой оставляем и сами его закрываем, на рекультивации угорим по деньгам. Там огромные средства, они будут муниципальные. А это все не за горами», - заявил Златогорский.

Слушания планируют организовать на следующей неделе.

Мусороперерабатывающий завод, который упомянул глава Кузнецка, планируют построить в Бессоновском районе уже несколько лет. Соответствующее концессионное соглашение было заключено еще в 2018-м. К 2021-му был выделен и оформлен земельный участок, разработан проект электроснабжения и обозначены расходы - 1 млрд 350 тыс. рублей. Подразумевалось, что завод будет действовать без сжигания отходов, а на полигон станут вывозить неутилизируемые фракции. Планируемая производственная мощность объектов должна была составить 287 тыс. тонн/год, или 57% всего объема ТКО, образующегося в Пензенской области.

По планам намечали начать строительство в 2021-м и закончить его в 2023-м. В октябре прошлого года выяснилось, что концессионное соглашение расторгается «в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы». Имеется в виду увеличение цен на строительно-монтажные работы.