На асфальтобетонный завод в Пензе попросили еще несколько миллионов

01.03.2024 | 10:28

В 2024 году на улице Рябова в Пензе должен заработать асфальтобетонный завод, однако на его возведение потребовалось выделение дополнительных средств из городского бюджета. Сложившуюся ситуацию обсудили на сессии гордумы в пятницу, 1 марта.

В частности, плюсом к уже направленным 39 млн рублей понадобилось 6 млн на битумные емкости с подогревом.

Кроме того, и. о. начальника финансового управления Ирина Юрлова зачитала поправку, внесенную главой Пензы Александром Басенко: «На основании ходатайства управления градостроительства и архитектуры города предлагается увеличить бюджетные ассигнования в 2025 году в сумме 26,2 млн рублей на строительство и прочие работы по объекту «Асфальтобетонный завод на улице Рябова». Данное увеличение произвести за счет уменьшения бюджетных ассигнований в 2025 году в сумме 3,5 млн рублей по объектам «Реконструкция дороги по улице Новоселов» и «Реконструкция улицы Антонова» в сумме 22,7 млн рублей. В 2026 году необходимо увеличить бюджетные ассигнования в сумме 22,7 млн рублей по объекту «Реконструкция улицы Антонова» за счет объекта «Реконструкция дороги по улице Новоселов».

Басенко пояснил, что средства нельзя было предусмотреть при планировании бюджета, так как заключение экспертизы по проекту поступило лишь в конце декабря, когда бюджет уже утвердили.

Депутаты одобрили выделение дополнительных средств.

Ранее глава Пензы уточнял, что завод разместился в бывшей промзоне колонии № 5.

«Завод у нас появился, в полном комплекте прибыл из Китая. В связи с тем что ИК № 5 не использует эту промышленную зону, мы обратились к руководству ФСИН для передачи земельного участка в собственность муниципалитета. Он нам интересен потому, что, во-первых, эта промышленная зона имеет свою ветку железной дороги (это позволит завозить материалы железной дорогой, что более эффективно, чем автомобильным транспортом); во-вторых, на данной территории - промышленные предприятия, а у асфальтового завода санитарно-защитная зона - 500 метров, другого свободного места в городе для размещения завода мы на сегодняшний день не имеем», - проинформировал он тогда депутатов гордумы.

Жители Гидростроя высказали опасения по поводу такого соседства, посчитав, что им придется дышать асфальтовой пылью круглосуточно. Людям объяснили, что предприятия по производству асфальтобетона относятся к II классу опасности, вокруг будет санитарно-защитная зона.