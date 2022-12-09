Экономика

Льготную ипотеку посчитали вредной для рынка жилья

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Российские власти продолжают обсуждение отмены льготной ипотеки. Мнения различных ведомств пока не совпадают. В Минфине считают, что программу пора свернуть, в Минстрое, напротив, выступают за сохранение механизма поддержки спроса.

По мнению заместителя директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова, льготную ипотеку стоит отменить.

Булатов отметил, что любая программа субсидирования искажает цены и создает дисбаланс в долгосрочной перспективе.

Льготную ипотеку на новостройки ввели весной 2020 года в качестве антикризисной меры в период пандемии коронавирусной инфекции. Пока программа действует до конца 2022 года.

«У нас на первичном рынке вообще не осталось никакой рыночной ипотеки, такое ощущение. […] Обобщая, Банк России за сворачивание постепенное», - заявил представитель Центробанка в ходе онлайн-конференции для застройщиков, передает ТАСС.

Булатов добавил, что программа льготной ипотеки была хорошей инициативой во время пандемии, однако за три года ее существования цены на первичном и вторичном рынке «практически разъехались».

«Поэтому здесь Банк России достаточно гибок, в любом случае льготную ипотеку надо сворачивать, вопрос - как это делать так, чтобы это не создало значительные риски для отрасли», - резюмировал представитель ЦБ.

В настоящий момент российские власти прорабатывают новую меру поддержки строительной отрасли. Готовится рассрочка на покупку жилья для некоторых категорий граждан. Планируется, что вопрос будет решен до 2024 года.

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Источник — tass.ru
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